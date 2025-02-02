Kean: "Chiedevo questa palla a Mandragora da un po' di giorni, finalmente ce l'abbiamo fatta"

L'attaccante della Fiorentina Kean ha ringraziato Mandragora per la splendida palla in occasione del gol del vantaggio contro il Genoa

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa, maturata anche grazie a un suo splendido gol su un'altrettanto splendida palla di Mandragora. Queste le parole del numero 20 dei viola:

Chiedevo questa palla a Rolly da un po' di giorni, finalmente ce l'abbiamo fatta. Era un'ottima palla, sono stato bravo a girarmi. Da quando sono arrivato qua mi hanno dato tutti una mano e adesso cerco di ripagare segnando. Voglio ringraziare i compagni che mi hanno aiutato e dato molti consigli, li voglio aiutare tutti sul campo. Adesso spero in altri palloni come quello di Rolly, e poi ovviamente in altre vittorie.

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