Kalinic sempre più vicino al Milan, Simeone sempre più viola. Anche il cholo battezza l'operazione Fiorentina

Ormai la strada viola sembra presa, vendere Kalinic e prendere Simeone, pronti 15 milioni per l'argentino

Con l’addio di Kalinic dietro l’angolo, il croato è sempre più vicino al Milan, suo sogno da ragazzo, sembra potersi concretizzare la pista che porta a Giovanni Simeone. La stella del Genoa avrebbe ricevuto anche la benedizione da parte del padre, che si è espresso favorevolmente circa l’eventuale approdo del figlio in maglia viola. Per questa operazione servirebbero circa 15 milioni, Pantaleo Corvino si prepara.

Corriere dello Sport