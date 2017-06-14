Kalinic sempre più vicino al Milan, Simeone sempre più viola. Anche il cholo battezza l'operazione Fiorentina
Ormai la strada viola sembra presa, vendere Kalinic e prendere Simeone, pronti 15 milioni per l'argentino
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2017 10:01
Con l’addio di Kalinic dietro l’angolo, il croato è sempre più vicino al Milan, suo sogno da ragazzo, sembra potersi concretizzare la pista che porta a Giovanni Simeone. La stella del Genoa avrebbe ricevuto anche la benedizione da parte del padre, che si è espresso favorevolmente circa l’eventuale approdo del figlio in maglia viola. Per questa operazione servirebbero circa 15 milioni, Pantaleo Corvino si prepara.
Corriere dello Sport