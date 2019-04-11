"Juventus e Inter spaventate dalla Fiorentina, chiede troppo per Chiesa. Pioli, vie legali contro i Della Valle"

Questo quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:"Pare invece che siano giudicate troppo alte le valutazioni che girano per Federico Chiesa, indicato come possibile sostituto di Perisic...

Questo quello che scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:

"Pare invece che siano giudicate troppo alte le valutazioni che girano per Federico Chiesa, indicato come possibile sostituto di Perisic in uscita verso l’Inghilterra. La Juve è in vantaggio con l’idea che abbiamo anticipato qualche settimana fa di proporre 50 milioni più Orsolini e Mandragora, e Marotta non vuol partecipare ad aste. Comunque starà alla finestra sapendo che l’Inter è una società che piace molto, forse quella che piace di più viste le maggiori probabilità di giocare immediatamente da titolare. Una storia tutta da scrivere.

Restando alla Fiorentina, la storia l’ha cambiata in poche ore. Come anticipato esattamente una settimana fa, con una accelerata voluta da Diego Della Valle, Vincenzo Montella siede già sulla panchina della viola. Pioli è un ex, ma con l’appoggio dell’associazione allenatori, ha deciso di difendere la sua immagine e la sua storia personale e professionale con le carte bollate. Il comunicato della Fiorentina con il quale lo si richiamavano alla serietà e alla professionalità per Pioli è andato oltre gli aspetti legati ai risultati ottenuti dalla Fiorentina. Vedremo chi avrà ragione. Comunque brutta storia soprattutto se ricordiamo cosa hanno passato assieme la Fiorentina e Pioli appena un anno fa con il dramma di Astori, qualcosa che affettivamente doveva unire per sempre. Ma il calcio spesso va oltre…"