Juric ha chiesto Amrabat al Torino: “Ho detto a Cairo quello che serve per rinforzare la squadra”

Il profilo che piace di più al Torino per gennaio, come riporta TMW, è quello di Amrabat, già cercato dal club di via Arcivescovado nei mesi scorsi e lanciato proprio da Juric ai tempi del Verona. Il marocchino, classe 1996, sta faticando a trovare spazio nella Fiorentina e riabbraccerebbe volentieri il suo mentore croato. Con un eventuale innesto in mezzo al campo, il Toro potrebbe davvero spiccare il volo, e dalla società sono arrivati segnali confortanti sulla volontà di fare questo passo. “Con il presidente abbiamo fatto il punto sulla squadra, io mi sono espresso su cosa va migliorato e loro hanno mostrato grande condivisione – commenta Juric sul breve summit con i dirigenti a San Siro – e adesso stiamo cercando di individuare le prossime mosse da fare: ci sono un po’ di dubbi e un po’ di paure perché nonostante gli investimenti si viene da anni complicati, ma anche in società sono stracontenti perché hanno visto tante cose belle”.

ALLA SCOPERTA DI IKONE’