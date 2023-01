Juric: “Fiorentina ha pagato impegno europeo: hanno rosa fortissima e Italiano grande allenatore”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la trasferta di Firenze. Ecco le sue parole:

Che avversario è la Fiorentina? Come arrivate a questa partita?

“Hanno pagato l’inizio stagione in cui giocavano ogni tre giorni per le coppe europee, ma parliamo di una grandissima squadra con un grandissimo allenatore, che mi piace tanto”.

Schuurs sarà disponibile?

“Domani proveremo a portarlo almeno in panchina, ma sicuramente non gioca dall’inizio. Lukic dovrebbe già tornare per l’Empoli, la stessa cosa per Aina. Pellegri si sta avvicinando al recupero, Lazaro ha il percorso più lungo”.

A riportarlo è Toro News.

