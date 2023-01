Jovic non ha nessuna intenzione di lasciare la Fiorentina, non è prevista una sua cessione a gennaio

Nelle ultime ore sono circolati diversi rumors su un possibile addio di Luka Jovic a gennaio a causa di un rapporto non idilliaco con Vincenzo Italiano. In realtà non sembrano esserci problemi di rilievo tra i due e non è prevista anche una cessione dell’attaccante serbo nel mercato di gennaio da parte del club viola che ha deciso di puntare con forza su di lui dallo scorso giugno. Jovic non ha nessuna voglia di lasciare la Fiorentina, il calciatore ha tutta l’intenzione di rilanciarsi a Firenze e superare anche questa prima parte di stagione in cui poteva fare certamente meglio.

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DA ALFREDO PEDULLA’