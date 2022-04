Joe Barone: “Sono sicuro che Cabral sarà un giocatore importante per il futuro della Fiorentina”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato prima della gara contro il Napoli ai microfoni di Dazn, queste le sue parole:

“Cabral, come Piatek, è un giocatore interessante, attacca la profondità bene, si collega molto bene con il nostro gioco, è un uomo d’area di rigore e subisce tanto dagli avversari, siamo contenti per il suo contributo. Sono convinto che Cabral sarà un uomo importante per il futuro della Fiorentina”

