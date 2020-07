Da Lecce, dove la Fiorentina sarà impegnata questa sera, ha parlato il direttore generale viola Joe Barone ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole:

“Siamo sereni, il gruppo è unito e compatto. La partita di oggi è molto importante, siamo qui per fare la nostra gara e la squadra è consapevole delle proprie qualità. Siamo sicuri che la squadra possa controllare questo risultato. Salvezza? La verità la dirà il campo, il resto non dipende da noi.

Se ripenso alla partita di andata penso al fallo di Tachtsidis su Ribery che non venne punito nemmeno con il giallo. Ribery? Stiamo cercando, insieme con la sua famiglia, la soluzione migliore per lui. Deve pensare alla serenità di quest’ultima. Franck è un uomo vero.

Chiesa? L’ambiente non va destabilizzato, tutte queste parole su Chiesa non aiutano nè lui nè la squadra. Federico arriva da un momento di forte pressione ma vuole dare il suo contributo. La sua reazione dimostra il suo attaccamento. Il mercato in questo momento non conta.

Commisso non può tornare in Italia per le misure del governo, non possiamo farci niente. Dipendesse da Rocco sarebbe sempre qui.

Ai tifosi chiedo di stare vicino alla squadra, abbiamo bisogno di sentire il loro affetto e il loro calore. Anche qui a Lecce abbiamo incontrato il Viola Club, quella viola è una tifoseria di altissimo livello”