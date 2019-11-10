Joe Barone a Cagliari in festa con i tifosi viola, chiamata a Commisso e i tifosi chiedono al patron...
Bel momento di festa a Cagliari tra i tifosi viola e Joe Barone nell'albergo dove risiede la Fiorentina. Il direttore generale Joe Barone ha approfittato della situazione per chiamare il presidente de...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2019 04:33
Bel momento di festa a Cagliari tra i tifosi viola e Joe Barone nell'albergo dove risiede la Fiorentina. Il direttore generale Joe Barone ha approfittato della situazione per chiamare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e in quel momento si é alzato il coro "Portaci in Europa". Ecco il video postato su Instagram da Joseph Commisso