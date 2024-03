Italiano vuole la Conference League mentre Gasperini la Coppa Italia: è una questione di preferenze 

Fiorentina e Atalanta senza sosta. Questo ciclo di fuoco sarà reso ancora più caldo dalla rivalità ormai dichiarata fra le due squadre e le due società, se non vogliamo dire fra i due allenatori. Un antagonismo nato alla fine degli anni Ottanta, che si è poi sviluppato, e amplificato, soprattutto a causa delle sfide di Coppa Italia, da quella del 1996 all’altra semifinale, quella del 2019.

Ad aprile si riproporranno, e saranno probabilmente le più tese: sia Atalanta che Fiorentina considerano la Coppa Italia un obiettivo prioritario. Gasp lo mette addirittura in cima alla sua personale gerarchia, mentre Italiano a questo punto considera probabilmente il provare a vincere la Conference League il modo più affascinante per poi, eventualmente, dire addio. Ma intanto oggi c’è il primo round: più che un assaggio per entrare in clima, perché ormai ognuna delle dieci gare di campionato che mancano può essere fondamentale nella corsa all’Europa che sarà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, BUCCHIONI CONFERMA