Italiano: “Su Nico solo voci. Amrabat è tornato male dal mondiale ma gli servono minuti”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita con la Sampdoria di Coppa Italia, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Gollini si è aggregato al gruppo da poco, è a disposizione insieme a Cerofolini. Non abbiamo Terracciano che ha una ferita al ginocchio, non si è allenato in questi giorni. Quindi abbiamo Cerofolini, Gollini e Martinelli. Abbiamo Jovic e non abbiamo Cabral che non ha smaltito questa botta. Siamo in emergenza ma siamo abituati, ci teniamo a superare questa partita.

Non esistono partite semplici, non mi fido di niente e di nessuno. Nessuno ci tiene a fare brutta figura, noi ci teniamo a fare prestazione. Su Jovic ogni tanto esce qualche problemino che limita questa crescita fisica che gli toglie continuità. Si è fatto male Cabral che avevo visto in grande crescita, i gol danno entusiasmo, speriamo si riattivi nel girone di ritorno.

Abbiamo ottenuto una vittoria contro il Sassuolo, dopo un mese e mezzo tutte le squadre stanno faticando, noi abbiamo vinto in maniera diversa, mettendo grande voglia, non sempre si è può essere brillanti, questa volta abbiamo vinta in maniera diversa, vittoria arrivata grazie a due subentrati, Nico non può giocare titolare, dobbiamo preservarlo da qualche problema e da qualche infortunio. Avete visto tutti quanta voglia ha di determinare, può darci tanto con la sua qualità

Dobbiamo dare appeal a questa competizione, lo status della Coppa Italia va rispettata ma mi piace tantissimo il sistema della Coppa nazionale in Inghilterra dove si incontrano tutte le squadre, quelle blasonate e quelle meno blasonate. Il calendario non è semplice, pensiamo a questa partita, abbiamo da battagliare. Siamo contentissimi che Commisso torni in una partita che dobbiamo onorare

Amrabat è tornato male dal mondiale, dobbiamo metterlo a posto, è diverso dal discorso Nico Gonzalez, giocare gli può far bene e mettere minuti nelle gambe per lui è importante, non so se giocherà dall’inizio o meno ma ha bisogno di giocare

Questa Fiorentina ha del valore, vale per Nico Gonzalez e Amrabat, sono solamente voci quelle di Nico Gonzalez, oggi ho visto il ragazzo con grande voglia di tornare in condizioni, mai aperto altri discorsi, unica intenzione nostra e sua è quella di tornare forte, altri discorsi non se ne sono fatti”

LA FIORENTINA NON HA NESSUNA INTENZIONE DI VINCERE NICO GONZALEZ