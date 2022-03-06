Italiano spiega la scelta di Gonzalez messo centravanti: "Speravo in qualche pallone in verticale"

Nico Gonzalez, non al meglio della sua condizione dopo l'influenza settimanale, è stato schierato da Italiano come attaccante negli ultimi minuti

Nel corso della sua conferenza stampa del post partita, Vincenzo Italiano ha spiegato anche i motivi della scelta di Nico Gonzalez al posto di Piatek come centravanti, le parole del tecnico viola:

"Il cambio di Nico Gonzalez centravanti? L'ho fatto perchè speravo in qualche pallone in verticale, Cabral non è al 100% dal punto di visto fisico, speravo in qualche azione in velocità e in qualche spizzata di testa dato che Nico è molto bravo in questo e con i colpi testa sfruttare qualche inserimento, l’ho letta cosi onestamente"

https://www.labaroviola.com/italiano-nel-secondo-tempo-meritavamo-di-segnare-e-vincere-cabral-non-e-al-100-fisicamente/168025/