Italiano sgombra il campo: “Della penalizzazione tolta alla Juventus non ci è interessato nulla”

Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta della Fiorentina a Monza, ha risposto alla domanda sulla classifica e sulle conseguenza della penalizzazione tolta alla Juventus sul morale della squadra viola, che a questo punto ha il settimo posto più lontano, questa la risposta di Italiano: “Della Juventus non ci interessa nulla, il nostro obiettivo è rimontare in classifica. Con il Monza abbiamo avuto una grandissima occasione per accorciare in classifica, dispiace ma dobbiamo pensare alla partita di giovedì contro la Cremonese”.

L’OPINIONE DI OSCAR DAMIANI