Italiano scherza: "Se sapessi cosa fa Milenkovic fuori dal campo lo manderei subito in tribuna"

Tre giorni alla partita contro il Bologna per la Fiorentina, ha parlato ai media della società Vincenzo Italiano

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il tecnico viola Vincenzo Italiano, queste le parole dell'allenatore:

"In questo momento il ritorno di Coppa Italia è lontano, siamo concentrati sul campionato, stiamo pensando alle ultime partite in cui abbiamo fatto grandi prestazioni ma non sono arrivati i risultati, dobbiamo essere più precisi. In classifica non ci poniamo limiti, se giochiamo cosi possiamo vincere tante partite, se diventiamo più bravi sotto porta possiamo vincere molte più partite di quanto pensiamo. A livello di prestazione ci esprimiamo bene contro chiunque, possiamo migliorare ancora.

Giocare in questa Fiorentina? Magari, ho deciso di dirigere questa Fiorentina e prendermi soddisfazioni dalla panchina, con questi attaccanti, con questi terzini, questi esterni mi sarei divertito. Vedere Ikonè, Gonzalez e Cabral? Abbiamo una grande competitività nelle coppie, chi sta bene mi mette in difficoltà, chi merita gioca. Il mio coro preferito? Viola alè mi fa venire i brividi. Cosa so di Milenkovic uomo? Meglio non sapere nulla altrimenti lo manderei in tribuna. A parte gli scherzi a me non interessa ciò che fanno fuori dal campo, mi interessa quello che fanno in campo, sono tutti dei grandi professionisti"

NON CI SARA' NESSUN RICORSO CONTRO IL NUOVO STADIO FRANCHI

https://www.labaroviola.com/non-verra-fatto-nessun-ricorso-contro-il-nuovo-franchi-luca-dini-ha-parlato-a-titolo-personale/168463/