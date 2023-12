Italiano: “Sbagliato il primo tempo. Senza Nico e Bonaventura soffriamo ma l’abbiamo raddrizzata”

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Oggi Terracciano ha fatto il bello e il cattivo tempo, è stato decisivo con 2/3 parate. Oggi abbiamo palesato la stanchezza, abbiamo cercato di cambiare la partita, non è stata una bocciatura per Maxime e Nzola ma avevamo bisogno di cambiare. Altre volte meritavamo di più e non abbiamo raccolto, oggi è stato il contrario. Oggi potevamo lasciare il pareggio all’avversario, Bonaventura era assente e con Barak dovevamo attaccare diversamente. Il primo tempo non mi è piaciuto, va capito dove abbiamo sbagliato e va analizzato. Beltran è un attaccante e sa tirare fuori queste situazioni, sa giocare sia sotto punta che davanti.

Leggo spesso che siamo Bonaventura e Nico dipendenti, oggi mancano due trascinatori e dopo 10 minuti sembrava che stavamo facendo i disastri, abbiamo approcciato male. Bisogna essere sempre positivi e da sostegno, il mio intento era quello con i tifosi oggi dietro la panchina. Tutto l’ambiente deve capire le situazioni. Fare oggi 3 punti e avere questa classifica è una grande soddisfazione per tutti.

Bonaventura sostituito a Roma per una bruttissima botta al tallone, non sta benissimo da un pò, se mancano due giocatori come Bonaventura e Nico e non possiamo soffrire vuol dire che ci alleneremo 3 o 4 volte in più

Dovevamo aggiustare qualcosina in mezzo e con Barak e Arthur abbiamo cambiato la partita. Abbiamo sbagliato il primo tempo, cosi ho dovuto raddrizzare la situazione, i ragazzi devono stare tranquilli, può capitare. Se questa squadra è Nico Gonzalez e Bonaventura dipendente, bisogna avere pazienza, abbiamo passato dieci minuti non belli. La Fiesole è mitica, mi auguro che loro non ci abbandonino mai”

