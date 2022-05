Italiano racconta: “Anche io quando vinco perdo le staffe, volevo liberare la mia gioia con la Fiesole”

Nel corso della diretta social con la Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato anche della sua esultanza sotto la curva dopo la vittoria contro la Roma, queste le sue parole:

“Ai ragazzi ho fatto grandissimi complimenti, la squadra è stata brava, tranne in qualche parentesi, abbiamo fatto una grande partita, complimenti anche ai tifosi viola che ci hanno spinto dal primo all’ultimo minuto. Non ci aspettavamo queste quattro sconfitte, inizi a soffrire, iniziano ad esserci un po’ di frustrazione e un po’ di insicurezze, quindi anche io quando vinciamo perdo un po’ le staffe e quindi la gioia era enorme, era giusto ringraziare la Curva, mi sono sentito di fare quel gesto per liberarmi, la gioia era tantissima, venivamo da un periodo non bello”