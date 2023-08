Italiano non sa leggere le partite? In realtà è al primo posto nella classifica per i cambi che hanno inciso

Dopo ogni risultato deludente della Fiorentina, ecco che parte la caccia disperata e nervosa al colpevole, tocca a tutti: dai giocatori al tecnico o alla società. Sembra quasi che bisogna trovare sempre un colpevole. Questa volta sul banco degli imputati è finito anche Vincenzo Italiano, qualcuno se l’è presa con l’allenatore perchè colpevole, a loro dire, di non sapere leggere le partite e dunque non intervenire con i giusti cambi.

Se pensiamo alla gara contro il Lecce, i giocatori entrati in campo dalla panchina sono stati praticamente obbligati, non c’era alle spalle del tecnico una grandissima scelta a disposizione ma se andiamo nello specifico, andando a vedere i dati dello scorso campionato, vediamo che l’accusa fatta all’allenatore non è confortata dai fatti. Anzi, totalmente smentita.

Nel campionato 2022/2023 infatti, Italiano è al primo posto della classifica degli allenatori di serie A che hanno inciso maggiormente per cambi vincenti effettuali. Infatti dai 188 giocatori messi in campo dal tecnico viola, sono arrivati 17 gol e, se contiamo anche gli assist, arriviamo a quota 25. Dietro di lui c’è Spalletti con 16 gol (25 contando anche gli assist), poi Inzaghi a quota 12 (18 se contiamo anche gli assist), Gasperini a 10 (20 se contiamo anche gli assist), quinto posto per Dionisi fermo a 9 gol (14 se contiamo anche gli assist). E gli altri allenatori delle grandi? Sarri è a quota 8 gol (10 con gli assist), Mourinho 8 gol (15 con gli assist), Pioli 8 gol (16 con gli assist), infine Allegri, fanalino di coda, con 6 gol (13 se contiamo gli assist)

Numeri abbastanza chiari che dimostrano come Italiano sia molto abile nel cambiare la partita con le sostituzioni. Una critica, questa mossa da qualcuno al tecnico, non propriamente centrata.

