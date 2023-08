Comunque vada con Amrabat la figuraccia l’hanno fatta il fratello e i procuratori. Dove sono le offerte?

Dopo il fantastico mondiale giocato da Amrabat in Qatar, praticamente ogni settimana, prima e dopo i pasti, non poteva mancare una dichiarazione che ribadisse come ormai la Fiorentina stava stretta al giocatore e che c’era la fila dei tanti grandissimi club che si sarebbero contesi il centrocampista appena la società viola ne avesse dato disponibilità.

Era una girandola: una volta parlava il fratello, una volta uno dei suoi procuratori, una volta qualche parente, poi toccava al commissario tecnico del Marocco: il messaggio era unanime, la Fiorentina deve lasciare andare Amrabat perchè lo vogliono tutti. Quando leggevi le loro dichiarazioni potevi provare anche solidarietà, sembrava che quasi non potevano vivere le loro giornate in maniera serena, dato che il cellulare e le richieste fioccavano di ora in ora rendendo loro la vita impossibile

Dichiarazioni spesso fatte in momenti sbagliati, nelle settimane che portavano a partite decisive e addirittura finali. Dichiarazioni a cui ormai il popolo viola aveva anche fatto abitudine, ormai la gente non si incazzava nemmeno più. Era diventata routine. Tanto poi, arrivato giugno, ci si sarebbe lasciati con la Fiorentina che avrebbe fatto un grande incasso e il centrocampista sarebbe stato accontentato.

Si perchè nell’ultimo giorno di mercato, quando il Barcellona provò a prendere Amrabat (ma solo in prestito) fu presa la decisione di restare con la promessa di una cessione in estate a cifre più basse, ovvero 30 milioni rispetto ai 40 che la Fiorentina chiedeva a giugno. Amrabat non la prese nemmeno bene, come dimostrato dal suo sfogo nelle storie di Instagram: “Lasciatemi libero” e dal suo mancato allenamento. Poi le scuse nell’albergo a poche ore da Fiorentina-Torino di Coppa Italia e tutti sereni e contenti.

Risultato? Il 29 agosto la Fiorentina non ha mai ricevuto nessuna offerta ufficiale per il giocatore. Sondaggi tanti, dialoghi anche. Ma vere e proprio offerte zero. Il calciatore, inutile nasconderlo, ha avuto la promessa dal suo ex allenatore, oggi al Manchester United, Ten Hag, di portarlo in Inghilterra. Ci sono stati diversi dialoghi tra il club inglese e quello viola tramite intermediari. Dialoghi che per ora non hanno portato a nulla di concreto perchè prima di fare Amrabat, lo United deve liberare posto a centrocampo dato che nel reparto ci sono tanti giocatori in rosa.

E allora che si fa? Ancora non si sa. Scusateci la rima, ma è l’amara verità. Nel frattempo il giocatore non gioca perchè non è nelle condizioni psico-fisiche ottimali per farlo, non vuole più restare a Firenze. Dunque siamo nel bel mezzo di un rebus da risolvere entro 4 giorni, il mercato sta finendo e la Fiorentina ha bisogno di sapere qualcosa perchè c’è un centrocampo da completare. E speriamo che i parenti abbiano imparato la lezione. Che figuraccia…

