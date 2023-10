Italiano: “Non ho sbagliato i cambi, Nzola e Barak hanno tenuto molti palloni. Non è giusto perdere così”

Il mister viola Italiano ha commentato la sconfitta della sua Fiorentina contro la Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “La sconfitta fa arrabbiare. la Fiorentina ha fatto una grande partita, abbiamo concesso pochissimo. A tratti abbiamo avuto il pallino del gioco. Perderla così non va bene, lavoriamo su situazioni simili. Mi dispiace, perchè abbiamo fatto una grande partita di sacrificio. Penso che quando le partite sono 0-0 si può perdere anche oltre il recupero. Quando esce il tabellone del recupero è il momento peggiore. Mancata incisività? Ikonè oggi ha avuto molte situazioni in cui poteva far male. Questa ingenuità ci costa caro, inanelliamo una sconfitta dopo Empoli, e dove potevamo ottenere di più. Errore di Milenkovic? Milenkovic si accorge che quel movimento doveva farlo prima e poi si accorge di aver sbagliato. Però perdere una partita così a me fa male. I cambi non hanno reso? Nel momento in cui Nzola e Barak sono entrati abbiamo tenuto molti palloni, poi Lopez per esempio poteva essere più incisivo e calciare meglio. Non è giusto perdere così, dobbiamo rimediare”.

