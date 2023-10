PAGELLE FIORENTINA: MILENKOVIC SFORTUNATO, IKONÈ INCONCLUDENTE. PARISI IL MIGLIORE

Terracciano 7 Grandissima la parata che fa su Felipe Anderson all’inizio del secondo tempo, replica dopo pochi minuti su Luis Alberto, parando con i piedi

Parisi 7 Gioca un grande primo tempo, rapido e veloce palla al piede si infila spesso in velocità ed è spesso imprendibile. Bravo a tenere Zaccagni e poi si ripete alla grande con Pedro con alcuni ottimi interventi

Milenkovic 5 Grandissimo intervento di Milenkovic al minuto 30 su Luis Alberto lanciato in piena area di rigore. Incerto nell’intervenire su un rilancio che poi produce l’occasione di Luis Alberto parata da Terracciano. Con il passare dei minuti mostra qualche disattenzione, sfortunato in occasione del gol dove sbaglia la misura della marcatura

Quarta 6,5 Meravigliosa l’entrata su Felipe Anderson a prendere la palla in maniera piena al minuto 9. Gioca una gara fatta di attenzione e precisione

Biraghi 5 Perde due palloni sanguinosi e regala due azioni offensive alla Lazio. La sua prima mezz’ora è disastrosa. Al minuto 69 Felipe Anderson si prende gioca di lui e gli lascia la libertà di tirare sia di destro che di sinistro

Arthur 6 Prezioso in cabina di regia, offre sempre soluzioni di passaggio alla squadra. A volte è troppo morbido

Duncan 6 Esce alla fine del primo tempo, paga il giallo giusto che prende. Non sempre brillante ma utile nel suo doppio lavoro sia in fase di interdizione che in fase di impostazione

Bonaventura 5,5 Esce perchè visibilmente stanco. Non riesce a incidere con nessuna gioca nè ha un guizzo vincente, sbaglia qualche scelta di troppo

Nico Gonzalez 6 Parte a largo a sinistra considerata la, al contrario di questo inizio di stagione dove aveva sempre giocato a destra. Si fa vedere per alcuni ottimi recuperi in fase difensiva, in fase offensiva fa sempre un tocco di troppo che non lo fa concludere al meglio. Lotta sempre e cerca di impensierire la difesa laziale

Ikonè 5 Non si vede molto. Sceglie di passarla a Nico nel primo tempo quando avrebbe potuto tirare, la misura del servizio è leggermente sbagliata. Per poco sul fine del primo tempo non si conquista un rigore ma forse è troppo buono e non cade sul primo tocco subito. Potrebbe puntare il diretto avversario molto di più, inconcludente

Beltran 6 Segna un grande gol ma se la controlla di mano e viene giustamente annullato, di testa prende il palo. Per il resto si vede poco, se non per qualche scambio ma comunque una buona partita che conferma la sua crescita

Mandragora 6,5 Entra e gioca tutto il secondo tempo, fa la sua solita ed onesta partita, con lui c’è sempre il rimpianto per qualche conclusione che potrebbe essere molto più pericolosa di quanto non ci faccia vedere. Ottimi alcuni recuperi di palla, entra bene

Barak 5.5 Entra al posto di Bonaventura e tiene diversi palloni, ha l’occasione di tirare da fuori area ma la prende male. Potrebbe fare molto di più

Nzola 5 Non entra in un momento della gara positivo per la Fiorentina, non gli arrivano palloni giocabili ma lui non fa molto per procurarseli. Buona una girata al volo su calcio d’angolo. Perde tutti i duelli

Maxime Lopez 6 Si posiziona al posto di Arthur e non lo fa rimpiangere. Ha sui piedi la palla per vincere la partita ma tira centrale, peccato.

