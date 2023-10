Autieri (Report): “Il messaggio di Renzi mandato prima della qualificazione della Fiorentina in Supercoppa”

Il giornalista di Report Daniele Autieri, autore del servizio su Matteo Renzi e la vendita della Fiorentina agli arabi, è ha parlato a Radio Bruno: “Vorrei specificare che la smentita della Fiorentina non è fatta sul messaggio di Matteo Renzi ma sulla vendita da parte di Rocco Commisso della società viola. La storia è semplice. Renzi manda un messaggio al direttore Barone dicendo che se vogliono si può organizzare una cena con le ‘persone’ che organizzano la Supercoppa italiana. Il messaggio è stato inviato prima che la Fiorentina si qualificasse alla Final Four della Supercoppa in Arabia. Mi sembra inopportuno che un politico nazionale mentre fa una campagna contro la ricostruzione del Franchi con i soldi pubblici, chiama la Fiorentina e gli propone la vendita agli arabi. Lo stesso Renzi ha confermato l’esistenza del messaggio, non capisco dove abbiamo gettato il fango e detto falsità“.