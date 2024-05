Italiano non andrà al Torino, lo vuole il Bologna e anche il Napoli ci sta pensando per la panchina

I nomi sulla lista del Torino per la panchina sono quelli di Paolo Vanoli (attualmente al Venezia) che piace molto al presidente del Torino e di Vincenzo Italiano. Quest’ultimo è stato spinto in società dal ds Davide Vagnati: Italiano, però, dovrebbe stravolgere la rosa e, ad ora, è in vantaggio per diventare il nuovo allenatore del Bologna qualora Thiago Motta dovesse salutare. L’attuale allenatore della Fiorentina è comunque ai primi posti nelle idee di De Laurentiis e del Napoli per la prossima stagione e aspetta un contatto diretto. Lo scrive Gianluca Di Marzio

