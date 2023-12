Italiano: “Nico non si è allenato con la squadra ma vediamo domani come starà, parte per Roma”

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina alla vigilia di Roma-Fiorentina, queste le parole dell’allenatore viola:

“Partita importante per entrambe le squadre, sono punti importanti per fare un bel balzo in avanti, ci teniamo a far bene contro una squadra di grandissimo livello. Vogliamo avere quella continuità che spesso ci manca, vogliamo far quel salto dal punto di vista mentale. Abbiamo avuto questo turno di coppa, siamo contenti di aver superato il turno, è stata una partita tosta e dura. Sono stati 120 minuti faticosi, dobbiamo smaltire la fatica. Abbiamo un gruppo che dà sempre il massimo quando viene chiamato in causa. Nico rientra, è tra i convocati, ha fatto qualche giorno a parte, è differenziato, sta discretamente bene anche se non si è allenato con la squadra ma non ha perso condizione. Vediamo, abbiamo tanti impegni e tante partite”

ITALIANO DELUSO DA ALCUNI GIOCATORI