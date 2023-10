Italiano: “Nico mi ha chiesto di entrare dopo perchè stanco, a Bonaventura non ho rinunciato”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole sulla vittoria in trasferta contro il Napoli: “Abbiamo analizzato bene la partita loro contro il Real Madrid, vedendo che il Napoli creava tantissimo e meritava anche di più. In un allenamento e mezzo abbiamo preparato quel che abbiamo visto e ci siamo riusciti. Abbiamo scelto di muovere la palla per sfiancare l’avversario e ci siamo riusciti. Quarta? Lui esalta quest’idea di aumentare le linee di passaggio, a livello qualitativo è un difensore atipico. Gli viene naturale occupare quelle zone di campo, ha la lettura di guadagnare 20 metri in avanti. Oggi ha preso un palo, è venuto spesso a palleggiare. Sono contento: se inizia a prendere continuità senza staccare la spina può fare davvero bene. Bonaventura? Anche Jack, a 34 anni, fino all’ultimo era in dubbio. Gonzalez invece mi ha detto chiaro e tondo: “Mister sono stanco, preferisco entrare a gara in corso”. A Jack invece non sono riuscito a rinunciare, e sono stato premiato con il gol. Arthur? Siamo rimasti impressionati dal secondo tempo del Napoli col Real, continuavano a trovare l’uomo fra le linee, allora abbiamo alzato Quarta sul loro trequartista e ad Arthur ho detto di fare la partita su Lobotka”.

