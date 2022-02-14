Italiano insultato non ci sta: "Non sono quella persona che cercano di etichettarmi i tifosi dello Spezia"

Italiano ha parlato di Spezia-Fiorentina e si è mostrato molto deluso per il comportamento dei tifosi spezzini nei suoi confronti

Nel dopo partita di Sky ha parlato il mister viola Vincenzo Italiano: "Amrabat? Se non avesse segnato il gol alla fine gli avrei tirato le orecchie, invece gli faccio i complimenti. Pero' un giocatore come lui. Deluso per accoglienza tifosi Spezia? Non solo quella persona che hanno cercato di etichettarmi. Ho fatto degli errori di comunicazione che non ripeterò ma non sono il tipo di persona che dicono loro. Troppi errori? Dobbiamo migliorare l'ultimo passaggio. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario in serie positiva. Odriozola? Ha preso confidenza con la Serie A. Si diverte ed è un motore incredibile che non sente fatica. E' in grande crescita"

LA GIOIA DI PIATEK PER IL GOL

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