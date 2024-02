Italiano ha battuto Sarri e per farlo ha preso spunto dal Bologna di Thiago Motta 

Come ha fatto Vincenzo Italiano a battere Maurizio Sarri?Ll’allenatore della Fiorentina ha copiato, o meglio, preso spunto, dal Bologna di Thiago Motta. Un 4-1-4-1 a trazione anteriore. Nel dettaglio: Arthur vertice basso a manovrare in assoluta libertà, Bonaventura mezzala sinistra e Beltran decentrato a destra. Lo sosteneva Milenkovic nel controllo di Luis Alberto. Nico Gonzalez e Sottil larghissimi con Belotti punta centrale. Così, Biraghi e Kayode erano veramente larghi e Italiano ha ottenuto quello che voleva: portare cinque uomini davanti per ottenere la superiorità sui quattro difensori di Sarri. Rimane sempre quel gol subito, ma questa non è la sera per soffermarsi sui difetti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

