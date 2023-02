Italiano: “Con più determinazione avremmo fatto gol e non l’avremmo subito. L’avevamo studiata bene”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Juventus, queste le sue parole:

Bisogna avere molta più attenzione quando hai la palla, quando viene a Torino è impensabile non dare occasioni alla Juventus, devi cercare di dare di più, anche il fatto di non regalare occasioni all’avversario è un problema. Abbiamo dato filo da torcere alla Juventus, peccato, è un’altra prestazione buona dove non facciamo punti.

Se hai più determinazione gli fai gol sicuro e non concedi occasioni da gol, serve più attenzione, più concentrazione, stiamo perdendo punti in maniera incredibile. La partita l’avevamo pensato nel modo giusto, la Juventus ti aspetta e con Kouamè volevamo andare in profondità con Ikonè e Nico Gonzalez rapidi e veloci, oggi non era semplice ma Kouamè un ragazzo che aiuta e che dà l’anima. Adesso abbiamo l’Europa ed è un obiettivo che dobbiamo cercare di onorare al meglio con prestazioni che devono essere migliorate, sono convinto che possiamo ben figurare

