Italiano: “Che emozione sarà la Curva Viola a Roma. Lech Poznan e Braga ci hanno insegnato tanto”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro la Cremonese, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Il percorso fatto nella mia carriera è stato molto utile, questa finale è nata dalla altre finali che ho fatto in categorie minori. La società, i direttori, il gruppo, tutti quelli che lavorano, è un traguardo straordinario di tutti. Ci godiamo questa finale, ci penseremo tra un po, traguardo strepitoso, i ragazzi hanno sempre avuto voglia di raggiungere questo traguardo

Questa è una gara figlia delle partite di ritorno contro il Braga e contro il Lech. Ikonè e Nico Gonzalez non hanno avuto certi guizzi perchè hanno capito che oggi era meglio badare al sodo. Abbiamo concesso poco all’avversario, abbiamo passato il turno

Non dobbiamo pensare solo alle coppe, ogni partita va giocata con la giusta attenzione. Possiamo avere le energie e le forza per mandare in campo sempre le formazioni per ottenere il bottino pieno, vogliamo fare punti in tutte le partite. In campionato vogliamo risalire. Poi vediamo più avanti valutando bene le condizioni di tutti, come fatto con Nico Gonzalez risparmiato per oggi.

La Supercoppa è un bellissimo traguardo, bello, ci saremo anche noi, fare parte di queste quattro squadre è un grandissimo orgoglio. Oggi il coro della Fiesole l’ho sentito chiarissimo, sono contento di aver regalato questo sogno a tutti. In passato quando vedevo la finale di Coppa Italia pensavo alla bellezza di uno stadio a metà, vedere tutta la Curva Viola sarà una grandissima emozione, pensate a quanto sarà bello

Non abbiamo concesso nulla perchè l’obiettivo era quello di non rimettere in gioco la Cremonese, siamo bravi a fare quello che si dice e quello che si prova in allenamento. Amrabat dentro perchè Barak e Castrovilli erano a pezzi, gli ho detto che in quei 7 minuti non doveva farsi ammonire

Con Juventus e Inter siamo gli unici a stare dentro a tutte e 3 le competizioni, contento che tutto il movimento calcistico si sta accorgendo di quello che stiamo facendo. Contento che tanti si stanno rendendo conto di quello che sta facendo la Fiorentina”

