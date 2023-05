Italiano: “Certi errori sono da evitare, peccato, abbiamo fatto sempre noi la partita. 3 tiri e 3 gol subiti”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Fiorentina contro la Salernitana per 3-3. Queste le sue parole dall’Arechi di Salerno

“Guardo i gol fatti più dei gol subiti, mi tengo stretto la rimonta dei ragazzi, non è facile recuperare sempre la gara, l’unico rammarico è non essere andati mai in vantaggio, se fosse successo qualcosa sarebbe cambiato, dobbiamo correggere gli errori per andare avanti. Questa è stata una partita giocata a viso aperto, sono queste le partite che la gente vuole vedere, faccio i complimenti a Sousa. Potevamo sul 3-2 uscire dalla gara, invece la pareggiamo, è un punto che mettiamo alla nostra classifica, lo aggiungiamo alla vittoria di domenica. Abbiamo fatto qualche errore, un vero peccato.

La partita l’abbiamo fatta sempre noi, dovevamo evitare quei gol. Bonaventura lo abbiamo recuperato, eravamo d’accordo per dargli mezz’ora. Se vogliamo andare fino in fondo dobbiamo far segnare tutti, Ikonè ha segnato, Nico ha segnato, Kouamè ha segnato domenica, Sottil ha segnato in Conference. Sono gol che ci servono. Prima del Basilea abbiamo Napoli, i ragazzi stanno bene, alla 51esima partita recuperare tre gol è un grande segnale dal punto di vista fisico

Ogni gol subito ha un mix di errori individuali e di reparto. Fino a qualche settimana fa non prendevamo mai gol, oggi subiamo gol ad ogni tiro e ogni azione che subiamo, hanno tirato 3 volte e fatto 3 gol. Ma penso alle cose positive e alle crescita caratteriale. Dia è forte, è veloce, rapido, bravo tecnicamente, fa sempre gol e vede la porta bene”

