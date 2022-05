Italiano carica: “Come il Real Madrid, rimonta sembrava impossibile ma ce l’hanno fatta grazie al tifo”

Ai microfoni della Fiorentina ha parlato Vincenzo Italiano, queste le parole del tecnico viola

“L’appoggio del nostro stadio è importante e lo abbiamo visto nelle ultime trasferte, abbiamo trovato stadi gremiti che spingono i propri giocatore, qui a Firenze lo abbiamo sempre avuto, in queste ultime partite dobbiamo stare tutti uniti, adesso non siamo in un bel periodo dal punto di vista dei risultati, dobbiamo ripartire tutti insieme e fare l’ultimo sforzo per fare punti e vincere contro la Roma.

Nonostante i passi falsi siamo li, servono guerrieri, per forza, ci siamo ritrovati a Milano con un grande primo tempo contro una squadra che sta lottando con lo scudetto, ora dobbiamo fare i punti. Noi giochiamo sempre per vincere, vogliamo ottenere tutti i punti che ci sono a disposizione, non sarà facile ma ci proveremo.

La primavera sta dimostrando di avere grande valore, complimenti allo staff ed a tutti i ragazzi, noi li conosciamo bene, si allenano molto con noi, avranno un grande futuro. Bianco tornerà più forte di prima dopo l’infortunio, un grande in bocca al lupo a lui.

Rimonta Real? Tutti insieme possiamo fare qualcosa di straordinario, ho visto la rimonta del Madrid, uno stadio che ha spinto dal primo all’ultimo minuto, sembrava impossibile ma hanno fatti il miracolo, ci proviamo ad imitarli”

LA DEDICA DI AQUILANI