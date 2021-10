Italiano: “Bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo accontentarci del fatto che facciamo noi la gara”

Questa l’analisi di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio. “Questa è una delle partite dove tutto può accadere tranne perderla, abbiamo avuto tante situazioni per far gol. Dispiace perdere perché abbiamo fatto una signora partita, non siamo però riusciti a fare punti. Ci sono state tante situazioni in cui è mancato lo spunto e la creatività, le stiamo costruendo, manovriamo bene. Abbiamo grande personalità, siamo riusciti a non farli ragionare ma in questo momento ci dobbiamo accontentare di questo ovvero della grande personalità e della grande identità. Abbiamo fatto noi la gara ma adesso bisogna mettere qualcosa in più”.

E’ mancata qualche scelta determinante.

“Fa parte di un percorso di crescita, lavorare prevalentemente dentro la metà campo avversaria è un qualcosa che va lavorato. Devi essere bravo a fare le scelte decisive in maniera veloce, con un po’ più di lavoro ed attenzione possiamo fare meglio. Anche con la Roma avevamo fatto una straordinaria partita ma senza punti, il bicchiere è mezzo pieno. Uscire a testa alta ce lo prendiamo e andiamo via almeno con questo”. Lo riporta TMW

