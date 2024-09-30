Italiano: "Arrivare in due finali con la Fiorentina un viaggio meraviglioso, anche se con l'amaro"
Vincenzo Italiano ha parlato dell'esperienza maturata durante il percorso europeo con la Fiorentina in Conference League
Vincenzo Italiano, intervistato da Uefa.com, ha parlato della sua nuova avventura a Bologna, soffermandosi anche sull'esperienza europea con la Fiorentina e sulle due finali perse in Conference League. Queste le sue parole:
"Con la Fiorentina sono state due esperienze incredibili, anche se con finali un po’ amari. Perdere le finali all'ultimo minuto non è mai bello, ma è stato comunque un viaggio straordinario. Giocare in stadi così importanti, contro squadre forti, ti dà moltissimo. Porto con me questa esperienza e cercherò di trasmetterla ai miei giocatori. Ogni partita in Europa è qualcosa di speciale”.
Orlando: “Qualcuno a Firenze rimpiange Italiano. La Fiorentina fatica, era stata abituata alle finali”
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