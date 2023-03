Italiano annuncia: “Sirigu con noi anche da infortunato. I Nazionali hanno fatto 1 solo allenamento”

Alla vigilia di Inter-Fiorentina ha preso la parola Vincenzo Italiano parlando ai microfoni ufficiali del club viola, queste le sue parole: “Questa sosta ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni: dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione”.

Come sta Sirigu?

“Mi dispiace tantissimo per Salvatore perché è arrivato con grande entusiasmo ed era felice di far parte della nostra famiglia. Inoltre aveva una condizione psicofisica invidiabile. Purtroppo sono cose che capitano, ma sarà sempre vicino a noi. Un in bocca al lupo per il suo recupero”

Come stanno i nazionali?

“Stanno tutti bene, anche se alcuni sono allenati poco in squadra. Da oggi siamo tutti al completo e tutti insieme dobbiamo affrontare questi impegni di Aprile con la massima fiducia”.

Come si prepara la sfida contro l’Inter e quali sono i maggiori pericoli?

“Sappiamo quello che è l’Inter, soprattutto in casa. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha tantissimi punti di forza. Dobbiamo andare lì e mettere quello che ci ha permesso di risalire in classifica e di ottenere dei risultati importanti, cercando di mantenere la striscia positiva. Vogliamo far punti. Rimbocchiamoci le maniche per ripartire col piede giusto”.

Ancora sul match di domani: “Dobbiamo avere l’atteggiamento di una squadra consapevole di quello che dovrà andare a fare, anche per come l’abbiamo preparata. Dobbiamo avere la giusta personalità e quelle qualità viste nelle ultime partite. Dobbiamo rispettarli, sono una grandissima squadra”.

Quanto è pronta la squadra per il mese di fuoco?

“E’ un mese importante e ci giochiamo tantissimo. Come abbiamo affrontato il mese scorso dobbiamo essere anche in questo tutti pronti e sul pezzo, lavorando in quei pochi allenamenti con l’attenzione e l’abnegazione giusta. Dobbiamo ottenere il massimo”.

