Fiorentina al campo Marescialli? Barone l’ha definita “Un’altra Mercafir”. Club si considera danneggiato

Secondo quanto riportato dal TgR Toscana, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, nella giornata di sabato scorso, è stato a visitare il campo sportivo della scuola del Marescialli dei Carabinieri in zona Castello a Firenze. Il dirigente viola, in vista dello trasloco della Fiorentina nei due anni di lavori allo stadio Franchi, si sta guardando intorno per capire e individuare dove poter disputare le partite casalinghe della squadra viola. Il campo dei Carabinieri, da molto individuato come possibile soluzione, è stato definito da Joe Barone come “Un’altra Mercafir” inteso come una soluzione con tante problematiche al suo interno. La Fiorentina continua a mantenere un rapporto di dialogo diretto con il sindaco Dario Nardella, certe di una possibile soluzione, ma il club si considera danneggiato da tutto questo.

