Polverosi: “Zero trofei e Fiorentina ottava? Non sarebbe comunque un fallimento”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi ha così parlato della stagione della Fiorentina: “Se la Fiorentina non vincesse nulla e arrivasse ottava in campionato, non sarebbe comunque un fallimento, perché in generale il livello è quello, tra settimo e ottavo posto ce n’è uno e cambia tanto, ma i valori sono simili. Poi nelle coppe il percorso è agevole, ma non è mai facile alzare un trofeo. Contro l’Inter? Italiano adesso deve essere bravo a gestire le rotazioni, ora sì che servono, non come quando tra Empoli e Udine a inizio stagione rivoltò la squadra come un calzino senza motivo. Se Jovic non ce la fa a recuperare per Cremona, serve anche Kouamé, conteranno molto le valutazioni dello staff sanitario”.