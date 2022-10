Italiano amaro: “Risultato bugiardo, fatto un grande primo tempo. Abbiamo un grave problema gol”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla fine della gara contro la Lazio, queste le sue parole:

“Siamo partiti forte, abbiamo fatto un grande primo tempo, il risultato non rispecchia l’andamento in campo, son d’accordo con i fischi, non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti. Giochiamo contro squadre che hanno una dato che noi non abbiamo, concretezza e cinismo. Risultato bugiardissimo, ma la Lazio è forte, tolgo i 10 minuti finali, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare

Uscire con i fischi fa male soprattutto dopo quello che abbiamo fatto lo scorso anno e con l’entusiasmo che avevamo creato, mi dispiace aver deluso chi è venuto a sostenerci. Avevamo fatto un grande primo tempo, dobbiamo ripartire, oggi l’avversario ci ha castigato, Lazio alle corde per tanto tempo, gli avevamo chiusi nella loro metà campo

Sottil non sta bene e ancora non è pronto, mi dispiace, quando sarà guarito ci darà una grande mano. Ha un problema alla schiena dalla gara contro il Twente, questo problema non gli permette di essere al 100%

La concretezza e il cinismo ti danno grande entusiasmo, abbiamo questo problema enorme che non ci permette di fare il risultato per quello che si vede in campo, la Lazio in questo momento è più forte di noi, risultato troppo bugiardo

La Lazio non aveva creato cosi tanto per arrivare allo 0-4, il problema è che non riusciamo a segnare. Abbiamo fatto 25 tiri in porta, 10 calci d’angolo, eravamo la terza miglior difesa, mi fa arrabbiare tantissimo aver preso i gol nel finale dove abbiamo mollato. Sarebbe stato un problema essere in balia dell’avversario, ma non è stato cosi

Sarri non ha preparato la gara per chiudersi, siamo stati bravi noi e costringerli a fare quella gara, il merito è stato nostro. Esiste la ripartenza e il calcio piazzato, noi paghiamo quello, tutto si può dire tranne che la Fiorentina non ha proposto”

