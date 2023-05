Italiano: “Abbiamo vinto grazie a Kouamè. Jovic adesso è diverso. Anche i magazzinieri sono stanchi”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro la Roma, queste le sue parole:

“Mi accendo quando i subentrati mettono lo zampino nelle vittorie, non è facile determinare, ho visto tutti dare tutto per vincere questa partita, guardate cosa ha fatto Kouamè che fa la sponda per il secondo gol, queste cose mi fanno impazzire e fanno guadagnare il rispetto del proprio allenatore.

Anche i magazzinieri sono stanchi, i cuochi, è stata una stagione massacrante, c’è una squadra di 27 persone che non molla, sputa sangue, se poi vai sotto la Curva e questo è il calore che ti trasmettere Firenze è tutto fantastico, dobbiamo onorare anche Sassuolo, cercheremo di fare bene anche li e poi vediamo se riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta

La mente di Jovic nell’ultimo periodo è diversa, ha capito cosa vuol dire sacrificarsi, ha capito come essere determinante, mi dispiace per Roma dove ha avuto due occasioni clamorose, adesso finalmente stiamo avendo un Jovic diverso da quello che abbiamo visto quest’anno

Sappiamo che dobbiamo subire certe azioni, importante è non concerne 10 a partita, bisogna stare più attenti. Con Ikonè, Sottil e Kouamè abbiamo azzeccato queste situazioni, volevamo sfruttare la loro vivacità. Kouamè è straordinario, se io vado a fare la guerra lui sarà al fianco di Vincenzo Italiano, oggi abbiamo vinto grazie a lui.

Sono tantissimi i punti, solo 6 in meno della scorsa stagione considerando che abbiamo giocato 20 partite in più rispetto alla scorsa stagione, nel girone di ritorno abbiamo fatto più di 30 punti, un grande bottino, abbiamo sempre creduto nella rimonta in campionato.

La Roma ci ha sorpreso, in 2 allenamenti ci siamo concentrati in un altro atteggiamento della Roma dal punto di vista tattico, ci ha sorpreso perchè ci aspettavamo qualcosa di diverso ma il nostro grande merito è stato cambiare tutto nel secondo tempo

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA