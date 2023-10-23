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Italiano: "Abbiamo fatto errori, non abbiamo avuto qualità e precisione. Dobbiamo ripartire"

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande in sala stampa dopo la partita contro l'Empoli. Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2023 23:45
Italiano: "Abbiamo fatto errori, non abbiamo avuto qualità e precisione. Dobbiamo ripartire" - Vincenzo Italiano
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Vincenzo Italiano e Aurelio Andreaazzoli

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro l'Empoli, queste le sue parole:

"Quando si prende gol è normale che ci sono errori, quando subisci si evidenziano. Come potevamo fare noi in tutte le occasioni che abbiamo avuto, oggi tocca a noi. Credo che sia una battuta d'arresto inaspettata, stiamo bene, abbiamo creato, abbiamo lavorato non con la qualità delle ultime partite ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Complimenti a loro, dobbiamo ripartire. 

Sembrava la fotocopia dello scorso anno dove poi siamo riusciti a pareggiarla, abbiamo avuto i palloni per fare gol. Nonostante il loro atteggiamento noi siamo arrivati, paghiamo la poca qualità al tiro e la poca precisione. Abbiamo lottato con meno qualità e lucidità. Possiamo fare gol e doveva evitare

Lo ripeto da una settimana, non dobbiamo essere umorali. Vinci sei un fenomeno, perdi e ti deprimi. Oggi non abbiamo vinto, siamo delusi e amareggiati, volevamo svegliarci con 20 punto. Incidente di percorso contro una squadra che è stata più brava di noi, nell'arco di un campionato una partita del genere può venir fuori.

Ikonè è stato uno dei migliori in campo a Napoli, negli ultimi 4 giorni non si è allenato, se non avesse avuto problemi avrebbe giocato. Speriamo di averlo al 100% per giovedi. Analizziamo il primo gol che abbiamo preso perchè l'Empoli ha fatto gol, anche noi abbiamo portato l'Empoli a sbagliare ma non segnando non abbiamo evidenziato l'errore. Tutti concedono e tutti sbagliano. Schierati sul primo e in possesso di palla sul secondo"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L'EMPOLI

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