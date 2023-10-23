Italiano: "Abbiamo fatto errori, non abbiamo avuto qualità e precisione. Dobbiamo ripartire"

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande in sala stampa dopo la partita contro l'Empoli. Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro l'Empoli, queste le sue parole:

"Quando si prende gol è normale che ci sono errori, quando subisci si evidenziano. Come potevamo fare noi in tutte le occasioni che abbiamo avuto, oggi tocca a noi. Credo che sia una battuta d'arresto inaspettata, stiamo bene, abbiamo creato, abbiamo lavorato non con la qualità delle ultime partite ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Complimenti a loro, dobbiamo ripartire.

Sembrava la fotocopia dello scorso anno dove poi siamo riusciti a pareggiarla, abbiamo avuto i palloni per fare gol. Nonostante il loro atteggiamento noi siamo arrivati, paghiamo la poca qualità al tiro e la poca precisione. Abbiamo lottato con meno qualità e lucidità. Possiamo fare gol e doveva evitare

Lo ripeto da una settimana, non dobbiamo essere umorali. Vinci sei un fenomeno, perdi e ti deprimi. Oggi non abbiamo vinto, siamo delusi e amareggiati, volevamo svegliarci con 20 punto. Incidente di percorso contro una squadra che è stata più brava di noi, nell'arco di un campionato una partita del genere può venir fuori.

Ikonè è stato uno dei migliori in campo a Napoli, negli ultimi 4 giorni non si è allenato, se non avesse avuto problemi avrebbe giocato. Speriamo di averlo al 100% per giovedi. Analizziamo il primo gol che abbiamo preso perchè l'Empoli ha fatto gol, anche noi abbiamo portato l'Empoli a sbagliare ma non segnando non abbiamo evidenziato l'errore. Tutti concedono e tutti sbagliano. Schierati sul primo e in possesso di palla sul secondo"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L'EMPOLI

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