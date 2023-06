In questo momento incontro tra Italiano e Joe Barone per decidere il futuro alla Fiorentina

Sta avvenendo in questi minuti il faccia a faccia tra Joe Barone e Vincenzo Italiano per decidere il futuro alla Fiorentina, il tecnico viola si sta confrontando con la società per capire quali sono i programmi futuri e le ambizioni. Su Italiano c’è il forte pressing del Napoli per averlo sulla panchina azzurra dopo l’addio di Luciano Spalletti. Non solo i tifosi viola dunque sono interessati a questo incontro ma anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis

UN GRANDE GIOCATORE ANDRA’ VIA DALLA FIORENTINA. LE RICHIESTE DI ITALIANO