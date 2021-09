Il sindaco di Certaldo su Spalletti: “Legame con la Fiorentina noto ma adesso pensa al Napoli”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini. Quest’ultimo, neanche a dirlo, ha parlato di Luciano Spalletti (originario di Certaldo) e del suo Napoli, in vista della sfida di domenica alle 18 al Franchi. Le sue parole:

“In paese c’è un rumore diffuso i riguardo alla sfida di domenica. Luciano è uno della comunità. E’ fortemente apprezzato, ha sempre mostrato grande vicinanza alla comunità partecipando spesso a tanti eventi. I certaldesi vogliono molto bene al mister, oltre che come professionista, come uomo. E’ noto il legame di Luciano con la Fiorentina. Si avvicinerà a questo evento anche tenendo conto di questo, ma è un grande professionista, quindi quando è incaricato lavora solo per la squadra che allena. Credo che Luciano possa essere l’uomo giusto per diverse piazze. Napoli ha tante caratteristiche belle, soprattutto dal punto di vista umano”.

