Il retroscena, Spalletti ha seguito Napoli-Fiorentina, il CT dell’Italia stregato da Bonaventura

Luciano Spalletti non si è perso Napoli-Fiorentina, il CT dell’Italia ha visto la partita con occhio molto attento, molteplici i motivi della sua attenzione. Da un lato quello sentimentale, è ancora legatissimo ai colori azzurri, nella scorsa stagione Napoli-Fiorentina fu una bellissima festa allo stadio Maradona pochi giorni dopo lo Scudetto vinto ad Udine, dall’altro lato motivi professionali, diversi giocatori delle due squadre sono stati convocati per le prossime partite della nazionale.

Il CT ha visto la partita in compagnia di alcuni suoi collaboratori, alcuni dei quali erano proprio a Napoli ai tempi della sua esperienza in azzurro. Facile immaginare che il tecnico abbia mantenuto un atteggiamento professionale, anche che persone vicine a lui assicurano che è apparso un po’ rammaricato per l’attuale momento vissuto dai partenopei. Spalletti inoltre è rimasto molto soddisfatto della prova di Bonaventura recentemente convocato in nazionale da lui dopo tantissimo tempo. Lo riporta Area Napoli

IL RIENTRO DELLA FIORENTINA DA NAPOLI