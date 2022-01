Il retroscena, Mourinho chiamò Biraghi, lo voleva alla Roma. Cristiano lo ha detto allo spogliatoio viola

Secondo quanto riportato da La Nazione, Biraghi è stato individuato da Italiano per il ruolo di capitano dopo un giro di pareri all’interno dello spogliatoio, nonostante una parte dei tifosi fosse apertamente contraria alla scelta (più ancora delle prestazioni deludenti, non erano state evidentemente perdonate a Biraghi alcune parole dopo il passaggio in prestito all’Inter). Ma anche allora – nonostante per Italiano fosse chiaro il rischio di impopolarità – la priorità è stata quella di rispettare il sentimento del gruppo, che di Biraghi ha avuto sempre una grandissima stima: non solo per lo spirito con cui ha affrontato tutte le difficoltà ambientali – ci si fida in genere sempre di un capitano con gli attributi – ma anche perché moltissimi compagni erano stati testimoni di quello che è successo durante il calciomercato estivo, quando la Roma ha fatto un affondo deciso per ottenere il sì di Biraghi (anche attraverso il coinvolgimento diretto di Mourinho).

Parlando di fronte ai compagni, l’attuale capitano motivò il suo “no” con parole che resero orgoglioso un gruppo ancora alla ricerca di una direzione.

E Italiano poté annunciare pubblicamente con soddisfazione il secondo mattoncino sentimentale per costruire l’Identità, almeno quella nello spogliatoio (la prima vittoria era stata la conferma di Milenkovic, convinto a rinnovare ancora per un anno invece di traslocare in Premier al West Ham).

VLAHOVIC E LO STRANO CASO DELLO SWATCH PRADE’