Il retroscena, lungo faccia a faccia tra Allegri e Pradè dopo Juventus-Fiorentina, mistero sui temi

Prima di concedersi alle classiche interviste post partita, Massimiliano Allegri si è intrattenuto in un lungo colloquio confidenziale in mix zone insieme al direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Di cosa avranno parlato i due? Difficile dirlo. Quel che è certo è che l’interesse della Juventus per Dusan Vlahovic resta massimale. I bianconeri faranno il possibile per aggiudicarsi la corsa al giovane attaccante serbo. Lo rivela Juventus News 24

LE PAROLE DI PRADE DOPO LA PARTITA, PROTESTE CONTRO L’ARBITRO