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Il ponte della discordia, l'entourauge di Chiesa è rimasto seccato da Commisso perchè...

Secondo il Corriere Fiorentino, il braccio di ferro è appena cominciato e quella che doveva essere una parata sul fiume Hudson per presentare le nuove maglie si trasforma in un confronto a più riprese...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 12:38
Il ponte della discordia, l'entourauge di Chiesa è rimasto seccato da Commisso perchè... -
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Secondo il Corriere Fiorentino, il braccio di ferro è appena cominciato e quella che doveva essere una parata sul fiume Hudson per presentare le nuove maglie si trasforma in un confronto a più riprese. Al ragazzo e al padre di sicuro non è piaciuto come la società abbia messo in piazza la sua voglia di andarsene, che sicuramente in caso di una permanenza lo condizionerà a livello ambientale...

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