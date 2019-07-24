Il ponte della discordia, l'entourauge di Chiesa è rimasto seccato da Commisso perchè...
Secondo il Corriere Fiorentino, il braccio di ferro è appena cominciato e quella che doveva essere una parata sul fiume Hudson per presentare le nuove maglie si trasforma in un confronto a più riprese...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 12:38
Secondo il Corriere Fiorentino, il braccio di ferro è appena cominciato e quella che doveva essere una parata sul fiume Hudson per presentare le nuove maglie si trasforma in un confronto a più riprese. Al ragazzo e al padre di sicuro non è piaciuto come la società abbia messo in piazza la sua voglia di andarsene, che sicuramente in caso di una permanenza lo condizionerà a livello ambientale...