Il Parma si preparerà alla sfida contro la Fiorentina giocando un'amichevole con l'Atalanta

Il Parma ha organizzato un'amichevole contro l'Atalanta in preparazione al debutto in campionato contro la Fiorentina

Parma-Fiorentina sarà la prima partita della squadra gigliata nella Serie A 2024/2025. In preparazione a questa sfida, il Parma ha organizzato un'amichevole di lusso contro l'Atalanta. La partita si disputerà il 4 agosto allo stadio Tardini e verrà trasmessa in chiaro su Sportitalia.

Ricordiamo che il Parma, neopromossa, dovrà anche affrontare il Palermo in Coppa Italia l'11 agosto, 6 giorni prima l'inizio del campionato contro la Fiorentina di Palladino.

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