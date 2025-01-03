Il Napoli può colmare presto il posto di Folorunsho. Testa a testa di mercato con la Lazio per Fazzini

Questione di ore per il passaggio di Folorunsho alla Fiorentina e il Napoli potrebbe regalare Jacopo Fazzini a Conte. Duello con la Lazio per il centrocampista dell'Empoli

Il Napoli non molla Jacopo Fazzini dell’Empoli. In virtù dei buoni rapporti tra Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis, prosegue la trattativa tra le parti. Al momento, gli azzurri hanno presentato un’offerta leggermente superiore a quella della Lazio di Lotito.

Proprio anche grazie al buon rapporto tra Empoli e Napoli, che ha portato le due squadre a compiere diverse operazioni di mercato negli scorsi anni, gli azzurri con questa nuova offerta non demordono e anzi, ribadiscono il reale interesse verso il giocatore, essendo disposti a offrire anche leggermente di più dei biancocelesti.

La Lazio, però, sta seguendo da tempo il centrocampista classe 2003 e, al momento, risulta essere ancora avanti con il giocatore, che gradirebbe la destinazione. Il Napoli, dunque, vuole farsi trovare pronto e ha ribadito ancora una volta il proprio interesse. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-arrivera-un-altro-centrocampista-oltre-a-folorunsho-puo-tornare-difesa-a-3-con-pablo-mari/283289/