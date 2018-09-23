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Il Bologna batte la Roma, Lazio a valanga, Torino umiliato dal Napoli

Ecco i risultati della partite in programma oggi in serie A, aspettando Milan-Atalanta delle 18 e Frosinone-Juventus  alle 20.30. Crolla la Roma clamorosamente a Bologna, è questo il risultato più sor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 16:52
Il Bologna batte la Roma, Lazio a valanga, Torino umiliato dal Napoli -
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Ecco i risultati della partite in programma oggi in serie A, aspettando Milan-Atalanta delle 18 e Frosinone-Juventus  alle 20.30. Crolla la Roma clamorosamente a Bologna, è questo il risultato più sorprendente. La Fiorentina resta terza in classifica. Questi i risultati

Torino-Napoli 1-3

Chievo-Udinese 0-2

Lazio-Genoa 4-1

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