Il Bologna batte la Roma, Lazio a valanga, Torino umiliato dal Napoli
Ecco i risultati della partite in programma oggi in serie A, aspettando Milan-Atalanta delle 18 e Frosinone-Juventus alle 20.30. Crolla la Roma clamorosamente a Bologna, è questo il risultato più sor...
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 16:52
Ecco i risultati della partite in programma oggi in serie A, aspettando Milan-Atalanta delle 18 e Frosinone-Juventus alle 20.30. Crolla la Roma clamorosamente a Bologna, è questo il risultato più sorprendente. La Fiorentina resta terza in classifica. Questi i risultati
Torino-Napoli 1-3
Chievo-Udinese 0-2
Lazio-Genoa 4-1