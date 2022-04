Igor: “La Fiorentina mi ha dato tanta fiducia a prendermi dopo sei mesi alla Spal. Grato a Commisso”

Ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina ha parlato il difensore viola Igor. Queste le sue parole sul presidente viola Commisso:

“Prima di tutto, per venirmi a prendere dalla SPAL, dopo sei mesi in Italia, e portarmi alla Fiorentina, il direttore Barone e il direttore Pradé mi hanno dato una fiducia enorme. Sono grato a loro e al Presidente già per questo. E dopo sono arrivato in una squadra come la Fiorentina, che prima guardavo in TV, e mi sono detto: “Devo lavorare ancora di più per ripagare la fiducia e far vedere la mia gratitudine per essere a Firenze”,Sono grato alla dirigenza e al presidente Commisso per questa fiducia, e spero di ripagarlo dando il massimo in campo”.

