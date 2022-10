Igor, Barak, Gonzalez e Sottil sono i 4 casi della Fiorentina da risolvere. Da capire chi ci sarà contro la Lazio

Vincenzo Italiano ha deciso di cambiare un po’ il programma rispetto alle ultime trasferte europee. Tornare all’alba ha spesso contribuito al mancato recupero completo di diversi giocatori in vista dell’impegno successivo. Per questo la Fiorentina ha pernottato ad Edimburgo ed è tornata a Firenze nel primo pomeriggio di ieri. In più Italiano ha concesso la giornata libera alla squadra. Una sorta di premio dopo la buona prestazione in Scozia, anche in virtù del fatto che la Lega Serie A ha posizionato al lunedì sera la sfida contro la Lazio. Insomma, acqua un po’ meno alla gola del solito, anche se la squadra avrà un giorno in meno la prossima settimana per preparare la seconda sfida contro gli Hearts. Giorno più giorno meno, il calendario resta fitto.

Oggi la Fiorentina riprenderà la preparazione al centro sportivo con un allenamento mattutino. Saranno da verificare le condizioni di chi è sceso in campo al Tynecastle Park. La Fiorentina farà sapere qualcosa di ufficiale su Igor nel corso della giornata. Italiano ha parlato nel post partita di indurimento al polpaccio con la speranza di aver fermato il difensore brasiliano in tempo. Le valutazioni di queste ore saranno fondamentali per capire la reale entità del problema. E poi il tecnico aspetta i responsi da quei giocatori che sono tornati in campo dopo i rispettivi problemi fisici. Giocatori non di secondo piano nell’economia della squadra come Milenkovic, Dodô e Gonzalez. Tutti hanno giocato giovedì, la speranza è che non ci siano intoppi sulla tabella di marcia. Fondamentale, inoltre, capire la condizione di Sottil (problemi alla schiena ormai da diversi giorni) rimasto fuori anche dalla trasferta scozzese al pari di Barak, che comunque dovrebbe poter tornare a disposizione già nella difficile sfida contro la Lazio. Lo scrive La Nazione.

