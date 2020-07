Iachini rassicura: “Solo una botta per Ribery. Le voci sul nuovo allenatore hanno disturbato la squadra”

A Sky Sport ha parlato il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, queste le sue parole:

“Dedichiamo questa vittoria al presidente Commisso, ero con lui al telefono ed era molto contento di quanto abbiamo fatto nella partita di oggi. È una vittoria importante che inseguivano da tempo, fino ad ora non abbiamo raccolto per quanto abbiamo fatto e prodotto. Cambi di formazione? Dovevo cambiare, non potevano giocare sempre gli stessi, avremmo rischiato infortuni e per questo ho evitato di affaticare alcuni giocatori. Il rammarico di oggi è stato quello di non aver chiuso prima la partita. Le voci sul nuovo allenatore non hanno fatto bene alla squadra. Durante il lockdown Commisso ha fatto delle dichiarazioni normali e da li sono iniziate le voci. Ribery? Solo una botta, vediamo come sta domani. I grandi giocatori hanno recuperi eccezionali”